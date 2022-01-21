"Будет стыдно всю мою жизнь": Седокова показала платье, опозорившее ее на премии "Муз-ТВ"

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова рассказала о ситуации, когда она должна была выглядеть великолепно, но все обернулось позором. Певица вспомнила об откровенном платье, которое она надела на премию "Муз-ТВ" в 2013 году - после ее выхода в свет наряд сравнили с простыней и банным полотенцем. Анна призналась, что ей будет стыдно за то одеяние всю жизнь, передает NUR.KZ.

В Instagram Седокова поделилась видео, на котором она обсуждает свои самые провальные образы.

"Это платье, за которое мне будет стыдно всю мою жизнь. Я не знаю, как я так лоханулась, потому что это платье шил Майкл Кастелло – дизайнер, который в Америке шьет для Бейонсе, Леди Гаги, для всех. Мы создали это платье специально для премии "Муз-ТВ", - рассказала Аня приятельницам на кадрах, вспоминая свое платье, которое выглядело очень откровенным.

В далеком 2013 году пресса единогласно окрестила наряд "простыней", которой якобы обмоталась артистка.

Чувства юмора певице не занимать, поэтому она смело и самокритично обсудила тот наряд и с подписчиками.

"Мои лучшие луки и помидорки. Представляю вашему вниманию новую рубрику "унижай меня и доминируй". В ней мы обсудим мои лучшие выходы и образы за 20 лет карьеры и попробуем понять, почему я все-таки не наняла стилиста раньше и как выглядеть так шикарно, чтоб быть всегда на первой полосе газет.

Ладно, надеюсь, вы знаете о чувстве юмора и самоиронии, которая всегда была моей отличительной чертой. А я смело отправляюсь навстречу хейтерам и надеюсь, вас улыбнет новая рубрика", - написала Седокова.

Верные поклонники поспешили утешить Анну, заявив, что ничего ужасного в платье не видят.

"Аня, на вас хоть пакет надень, все равно будет офигенно", "Отличное платье. Все торчало, стояло и зудело", "Почему? Красиво же", "Не! Шикарно", "Не пойму, что там такого-то? Красивое откровенное платье для красивой фигуры", "Я не понимаю, за что тут может быть стыдно? Платье просто бомба. Анечка в нем выглядит потрясающе!" - заверили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952252-budet-stydno-vsyu-moyu-zhizn-sedokova-pokazala-plate-opozorivshee-ee-na-premii-muz-tv/