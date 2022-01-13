"Каким красавчиком был": звезду сериала "Бедная Настя" Петра Красилова не узнали фанаты

Петр Красилов. Фото: instagram.com/krasilov_work

Российский актер Петр Красилов, известный по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой", удивил фанатов, изменившись до неузнаваемости. Артист набрал вес, но, похоже, не сильно переживает за это.

Заслуженный артист России Петр Красилов стал гостем программы "Мой герой", которую ведет писательница и телеведущая Татьяна Устинова. На вопрос, почему 44-летний актер не снимается в кино, гость признался, что затрудняется ответить.

"То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня тем маленьким мальчиком, таким стройным.

Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, мне, наоборот, это интересней, как человеку, который занимается такой сложной профессией, как актерство. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах "Бедная Настя" или "Не родись красивой", - рассказал он.

У Красилова очень много фанатов среди заядлых театралов. Артист воплотил на сцене множество ярких образов - блистательно сыграл Гринева в "Капитанской дочке", Петра Трофимова в "Вишневом саду", Ивана Бездомного в "Мастере и Маргарите" и других героев.

Поклонники отметили, что актер, несмотря на то, что располнел, прекрасно выглядит, ведь талант не зависит от габаритов человека. Однако некоторые все же были искренне удивлены, увидев, как изменился Красилов.

"Такой эмоциональный. Мощнейшая энергетика", "Петр, вы прекрасно выглядите! Не надо слушать невежественных людей", "Актер превосходный. Не всем же быть селедками тощими", "Не сказать, что "поплохел", но очень сильно изменился", "Конечно, форма и габариты на талант не влияют. Но каким красавчиком был", - прокомментировали передачу зрители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1950978-kakim-krasavchikom-byl-zvezdu-seriala-bednaya-nastya-petra-krasilova-ne-uznali-fanaty/