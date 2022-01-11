"Тот же мягкий свет в глазах": Вика Цыганова показала редкое архивное фото

Вика Цыганова. Фото: instagram.com/vika.tsyganova

58-летняя российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова поделилась редким архивным снимком. Юная Вика на старом снимке умилила подписчиков, передает NUR.KZ.

"Вчера я долго разговаривала сама с собой, я вспоминала свою жизнь, что в ней было хорошего, что плохого… Если посмотреть на меня 15-летнюю… Эту фотографию я получила только что от моего одноклассника.

Ничего особо не изменилось: тот же мягкий свет в глазах, наполненный ожиданием чуда, полуулыбка, пшеничные, еще незнающие пергидроля и плоек, волосы, школьная форма, которую я сшила сама себе... Главное - доброе сердце", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Певица отмечает, что смогла сохранить доброту сердца и с годами не стала хуже.

Подписчики оставили свои отзывы, щедро одарив комплиментами артистку.

"Какая хорошенькая", "Виктория, вы прекрасны душой и телом", "Классная фотка, а на ней красотка", "Красота и сейчас осталась", "Приятно возвращаться в прошлое, очень красивая русская певица, простая и очень милая", "Ты не стала хуже! Твой ум, красота, обаяние, талант, женственность лишь умножились в разы!", "Невероятно красивая", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1950484-tot-zhe-myagkiy-svet-v-glazah-vika-tsyganova-pokazala-redkoe-arhivnoe-foto/