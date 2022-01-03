"Курмет Талапказы - человек года": кто получил "Қызық Премию" по итогам 2021 года

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Юмористическая программа "Қызық LIVE" по традиции представила ежегодный новогодний выпуск и подвела итоги 2021 года. В церемонии вручения статуэток "Қызық Премия" участвовали самые обсуждаемые в ушедшем году знаменитости, спортсмены и школьники, ставшие победителями на олимпиадах. Приглашенным гостем премии стал известный турецкий певец Мустафа Сандал, передает корреспондент NUR.KZ.

Отечественные селебрити, лучшие в спорте и науке, герои самых обсуждаемых событий, актеры популярных сериалов, а также блогеры с десятками миллионов читателей удостоились ежегодной премии проекта "Қызық LIVE", ставшей традиционным юмористическим итогом телевизионного сезона.

Организаторы проекта не забыли и тех, кто весь прошлый год трудился во благо народа. Даже школьники, признанные лучшими в различных предметных олимпиадах, на этот раз не остались без статуэтки "Қызық Премия".

Стоит отметить, что в главной номинации "Жыл адамы" - "Человек года" - победителем был признан Курмет Талапказы, объединивший волонтеров для помощи пострадавшим от засухи в Мангистауской области и внесший особый вклад в заготовку кормов.

Кроме того, были определены лучшие в номинациях "История года", "Ставшие звездой за 1 день", "Спортсмен года", "Чемпион года", "Самые веселые", "Плагиат года", "Бывает", "Блогер года", "Три буквы года", "Альбом года". Всем были вручены специальные статуэтки и призы от спонсоров.

На итоговый выпуск были приглашены певцы Нурболат Абдуллин, Серик Ибрагимов, бронзовый призер Олимпиады в Токио Серик Бибосынов, школьники, признанные лучшими на международной олимпиаде по физике и химии, бизнесмен Кайрат Кудайберген, прославившаяся в Казнете талантливая казахстанка Гульмайдан Серикбай, Айдос Каден, известный, как "мальчик-чабан", актер Кайрат Адилгерей и другие.

Турецкий певец Мустафа Сандал, ставший почетным гостем премии, порадовал зрителей своими хитами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949674-kurmet-talapkazy-chelovek-goda-kto-poluchil-qyzyq-premiyu-po-itogam-2021-goda/