"Тигрица": звезда "Холостяка" Адель Вейгель поделилась чувственными кадрами в Сети

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Звезда шоу "Холостяк" Адель Вейгель вновь взбудоражилась Сеть пленительными снимками. Красавица продемонстрировала подтянутую фигуру и обольстительные формы. Модель получила массу комплиментов от преданных фанатов, передает NUR.KZ.

Чувственную фотосессию Адель опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Вхожу в год тигра красиво", - прокомментировала кадры Адель.

Облегающее платье-комбинация с тигровым принтом выгодно подчеркнуло стройную фигуру девушки. А глубокое декольте взволновало ее фанатов. Образ дополнили объемные украшения и черные кожаные полусапожки. Поклонники не поскупились на комплименты.

"Одна их лучших твоих работ", "Истинная модель", "Огненное фото", "Фигура огонь", "Тигрица", "Вау, ты великолепна", "Просто бомба", "Какая красивая", - написали восторженные фолловеры.

Однако некоторые оставили свои замечания.

"Какая ты развратная", "Опять со*ок", "Зачем ты закрасила кусочек си**ки?", "Давай прекращай", - отметили они.

Отметим, что звезда "Холостяка" уже устраивала жаркую фотосессию. А ранее Адель делилась фотографиями с пляжа в Дубае. Мы писали также, что рэпер Тимати, которому приписывали романы с украинской моделью Сашей Дони и победительницей шоу "Холостяк" Катей Сафаровой, был замечен в компании красотки Адель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949067-tigritsa-zvezda-holostyaka-adel-veygel-podelilas-chuvstvennymi-kadrami-v-seti/