Повзрослевшая Маша из "Ворониных" очаровала фанатов

Мария Ильюхина. Фото: instagram.com/maria_iliukhina

Не так давно актрисе Марии Ильюхиной, известной по роли Маши в сериале "Воронины", исполнилось 18 лет. Девушка активно ведет Instagram и TikTok, не стесняясь позировать в смелых нарядах.

В своем Instagram Мария выкладывает фото в откровенных костюмах и исполняет жаркие танцы.

Недавно актриса снялась в роскошном магазине в зимнем облачении. На девушке - коротенькая норковая шуба и розовый кроп-топ.

Фанаты не перестают признаваться в любви повзрослевшей актрисе.

"Красотка!", "Маша опять строит глазки!", "Красавица, самая-самая лучшая, красивая очень-очень!", "Браво, нет слов!", "Машуль, ну ты секси", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948724-povzroslevshaya-masha-iz-voroninyh-ocharovala-fanatov/