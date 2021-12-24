"Две принцессы": Наzима и Индира Едильбаева в сказочных образах покорили сердца фанатов

Индира Едильбаева и Наzима. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанские певицы Наzима и Индира Едильбаева покорили своих фолловеров, продемонстрировав новые образы. Певицы в одеяниях сказочных принцесс получили массу теплых отзывов, передает NUR.KZ.

Наzима в образе Мулан и Индира Едильбаева в образе Жасмин покорили сердца фанатов.

"Красиво, да? Отправляйте сердечки в комментах", - написала Индира в своем Instagram, отметив, что они с Наzимой собирались снять множество видео, но ограничились одним.

Девушки приняли участие в ярком музыкальном шоу, посвященном сказкам Disney. Их наряды очень понравились фанатам, а голоса вновь очаровали зрителей.

Подписчики остались в восторге от образов Наzимы и Индиры. Они одарили молодых артисток комплиментами и не поскупились на многочисленные "лайки".

"Две королевы", "Красотки", "Какие вы красивые", "Какие красавицы", "Нежная и дерзкая, обе красотки", "Так красиво спели", "Чарующие голоса", "А где это можно услышать?", "Две принцессы", "Образы огонь", - отметили восхищенные комментаторы.

Мы писали ранее, что Наzима в микрошортах на мотоцикле свела с ума фолловеров. А Индира Едильбаева недавно ответила на вопросы о замужестве. Ранее она же пожаловалась на нехватку внимания и получила совет от подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948427-dve-printsessy-nazima-i-indira-edilbaeva-v-skazochnyh-obrazah-pokorili-serdtsa-fanatov/