"Что он с собой сделал?": исполнившего танец для TikTok Андрея Малахова не узнали фанаты

Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007

Телеведущий Андрей Малахов исполнил танец в стиле TikTok с певицей Люсей Чеботиной под ее песню "Солнце Монако". Артистка опубликовала кадры в соцсети, однако не все узнали Малахова, который на их взгляд, сильно изменился, передает NUR.KZ.

Под нашумевший трек уже много недель пользователи Сети снимают свои видео. Не остался в стороне и Андрей Малахов. В паре с исполнительницей хита он исполнил веселый танец под песню "Солнце Монако".

"У кого лучше получилось?" - спросила певица у своих подписчиков, разместив видео на своей страничке в Instagram.

Подписчики Чеботиной оставили свои отзывы. Многие не узнали Андрея на кадрах. А другие принялись обсуждать наряд певицы. Артистка пришла в студию к Малахову в белом платье-комбинации, многим оно показалось слишком коротким.

"Потеряли мы Малахова", "Что случилось с Малаховым?", "Я думала, что это Галкин", "Зачем она ночнушку надела?", "Не сразу узнала Малахова. Что он с собой сделал? Эх", "Малышка, платье слишком длинное", "Что уже в ночнушке танцевать, в трусах удобнее", "Малахов помолодел, красавцы", "Красивые очень", "У Андрюши, как всегда, медведь на ушах танцует", "Это Малахов? Реально Галкин, блин", "Малахов прям Джеймс Бонд", - написали они.

Ранее Чеботина исполнила подобный танец с Максимом Галкиным. Артистка пришла к нему на новогодний выпуск "Лучше всех!" и не упустила возможность записать видео с телеведущим для TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948338-chto-on-s-soboy-sdelal-ispolnivshego-tanets-dlya-tiktok-andreya-malahova-ne-uznali-fanaty/