Асель Садвакасова в ультракоротком платье порассуждала о своей "суперсиле"

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова продолжает наслаждаться красотами Бали и познавать себя. На этот раз знаменитость решила порассуждать о своей уникальности и "суперсиле". По мнению Асель, она заключается в умении увидеть изюминку в людях, передает NUR.KZ.

В своем Instagram актриса высказалась о том, что все люди созданы одинаковыми и при этом каждый человек уникален.

"Как обо мне говорят и что я стала сама замечать, моя уникальность и суперсила в том, что я очень добрая, я реально люблю людей и искренне восхищаюсь ими. Я умею увидеть в человеке его изюминку, которую иногда, как часто это бывает, сам человек не замечает в себе. А я вижу и влюбляюсь именно в это.

Мало того, я ж не отстану, пока он эту свою уникальность не начнет проявлять в мир. Раньше я просто это все делала и говорила, а в последнее время стала получать мощную обратную связь от друзей, коллег, знакомых, что действительно это во мне есть", - заявила Асель Садвакасова.

По мнению артистки, Всевышний награждает каждого удивительной изюминкой.

"И важно при жизни ее разглядеть, проявить ее в мир и раскрыть все грани своей души и своей уникальности. Я всегда знала и верила, что абсолютно все люди рождаются с талантом. Просто кому-то везет это раскрыть в детстве, кто-то раскрывает с возрастом, в любом случае, это всегда красиво наблюдать", - пояснила знаменитость.

Поклонники Асель начали вместе с ней искать в себе те самые "изюминки". А некоторые просто отметили, что в своих нарядах на Бали она выглядит очень сексуально.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948285-asel-sadvakasova-v-ultrakorotkom-plate-porassuzhdala-o-svoey-supersile/