"Зажигательная апашка": ставшая бабушкой Жанар Айжанова покорила Казнет веселым танцем

Жанар Айжанова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская певица и актриса Жанар Айжанова повеселила подписчиков в соцсети своим задорным танцем. Артистка показала, как весело проводит время в кругу близких друзей, передает NUR.KZ.

"Не было дня, чтобы я не танцевала в гостях. Удивляюсь тем, кто, ни разу не встав за весь вечер из-за стола, уходит с праздника, так и не повеселившись. Я всегда стараюсь поднять настроение хозяев вечера, конечно, в своем узком кругу", - прокомментировала артистка опубликованное видео.

Она отметила, что кадры были сделаны во время празднования дня рождения коллеги по сцене. Сама Жанар и не знала, что ее танцы засняли на видео.

"Сегодня эти кадры дошли и до меня. Сама выпросила. Ну чем хуже ТикТока, скажите?" - спросила она подписчиков.

Фанатам очень понравились задорные танцы певицы. Они согласились с ней, что нужно уметь веселиться.

"Зажигательная апашка", "Замечательно, вам все идет", "Я тоже не люблю тех, кто сам не веселится и других осуждает", "Вы танцуете, как я", "Супер", "Молодец, позитив, так держать", - написали они.

Под постом артистки появились и единичные негативные комментарии.

"Ничего хорошего не вижу, как 18-летняя девушка ведете себя, что это за танец?!", "Позор, что это такое", "Неприлично в таком возрасте так себя вести", - отметили комментаторы.

Напомним, Жанар Айжанова сообщила, что стала бабушкой, показав кадры выписки внука из роддома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948006-zazhigatelnaya-apashka-stavshaya-babushkoy-zhanar-ayzhanova-pokoril-kaznet-veselym-tantsem/