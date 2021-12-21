"Давно в гипсе не была": Кристина Асмус напугала подписчиков экстремальными фото

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус заставила переживать подписчиков в Instagram, разместив экстремальные снимки. Фанаты напомнили актрисе, что ей совсем недавно пришлось носить гипс из-за травмы, полученной в результате неудачного падения, передает NUR.KZ.

Похоже, что экс-супруга юмориста Гарика Харламова любит экстрим. Актриса разместила снимки, где балансирует на стуле, стоящем на двух ножках. Кадры одновременно повеселили и заставили поволноваться поклонников. Этим летом актриса неудачно спустилась с лестницы и порвала связки. Ей пришлось несколько недель ходить в гипсе.

"Первое, второе или третье?" - спросила она, добавив смеющийся смайлик.

Подписчики отметили, что Кристине нужно быть осторожнее.

"Давно в гипсе не была, наверное", "Нет четвертой фотографии, где кто-то грохнулся со стула?", "Бедный стул", "Красавица Кристина", "Дай Бог, без гипсов пусть все будет", "Еще не все связки порваны", "Сначала творит всякую х**ню, а потом фоточки в гипсе", "Кристина в стране приключений", "Сама решила в космос стартануть", "Честно, больно?", "Смотри, ноги себе не переломай", "За секунду до", - написали они.

Напомним, Кристина Асмус сообщила, что сыграет монашку в новом фильме. Немногим ранее актриса опубликовала откровенные фотографии, на которых лежит полностью обнаженной на кровати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947788-davno-v-gipse-ne-byla-kristina-asmus-napugala-podpischikov-ekstremalnymi-foto/