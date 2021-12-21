"Вот это фигурка!": 50-летняя Кристина Орбакайте примерила кожаные мини-шорты

Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k

Российская певица Кристина Орбакайте сразила своих поклонников, появившись в кожаных мини-шортах. Они одарили артистку комплиментами, ну а хейтеры оставили свои колкие отзывы, передает NUR.KZ.

50-летняя Кристина Орбакайте похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, облачившись в кожаные мини-шорты. Атласная черная блузка, черные колготки, туфли-лодочки на каблучке и элегантная сумочка завершили модный ансамбль. На видео Кристина идет, держа за руку девятилетнюю дочь Клаву.

Восхищенные коллеги и поклонники не поскупились на лестные отзывы.

"Статуэтка", "Боже, какая стройная куколка, красотка растет", "Мои любимые красотки", "Женщина может все! Может домохозяйкой быть, может и в космос!", "Шикарная Кристина", "Вот это фигурка! Никакие Джей Ло не сравнятся! Невероятно", "Красавица-мама и дочка", "Вот она красота!", "Естественная и никакой пластики", - написали они.

Не остались в стороне и хейтеры. Они посчитали, что подобный лук не по возрасту певице.

"Шортики, может кто-то и восхищается, но это смешно", "Зачем эти трусы, без них вышла бы", "Она бы еще в трусах вышла!", "У мамы напрокат взяла? Актуально, если зашло в 75, почему бы в 50 не надеть?!" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947773-vot-eto-figurka-50-letnyaya-kristina-orbakayte-primerila-kozhanye-mini-shorty/