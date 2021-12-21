"Грустит по Тимону": подругу рэпера Сашу Дони распекли за новое фото в нижнем белье

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony

Украинская модель Саша Дони, которую считали девушкой рэпера Тимати, продолжает радовать своих подписчиков в соцсети эффектными снимками. Один из последних вызвал споры в Сети. Фанаты выразили ей свой восторг, а некоторые заподозрили в фотошопе, передает NUR.KZ.

Саша Дони продемонстрировала точеную фигуру, запечатлевшись в ванной комнате. Блондинка получила массу комплиментов от преданных поклонников.

Фанаты отметили, что у девушки идеальная фигура.

"То чувство, когда не подписан на Тимати, но подписался на Сашу", "Александра, никого не слушайте, вы очень красивая и привлекательная!", "Офигенная Саша", "Кукла Барби", "Саша, у вас фигура отличная!!! Но над волосами, кажется, нужно поработать", "А худа-то, но хороша", "Не женщина, а произведение искусства", - написали они.

Нашлись и те, кто заподозрил модель в использовании фотошопа. Критики сделали свои выводы и насчет отношений Саши и Тимати.

"Ножки худые, но талия-то широкая", "Кафель: "Ну пока! Я поплыл!", "Тимати, покажи настоящие фотки ее фигуры", "А как так кафель положен? Ну прям волшебство", "Похоже, с Тимати уже все", "Без Тимати, видимо, ей скучно одной", "Ноги как у бабки", "Саша грустит по Тимону", - гласят едкие комментарии.

Мы писали ранее, что Тимати вновь появился в компании победительницы "Холостяка" Кати Сафаровой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947704-grustit-po-timonu-podrugu-repera-sashu-doni-raspekli-za-novoe-foto-v-nizhnem-bele/