"В чем секрет твоей красоты?": Кристина Агилера снялась с голой грудью и восхитила фанатов

Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

Известная американская певица Кристина Агилера снялась топлес и поделилась фото со своими поклонниками.

Снимки появились в официальном Instagram певицы. Исполнительница попозировала почти без одежды. На руках Кристины были лишь черные перчатки из кожи до середины плеча, которыми она прикрывала грудь.

Поклонники оценили фото любимой артистки.

"Я хочу быть похожей на тебя, в чем секрет твоей красоты?", "Ты просто идеал", "Горячая штучка", "Чертовски притягательна", - писали фанаты.

Многие также вспомнили, что недавно, 18 декабря, у Агилеры был день рождения. Кристине исполнился 41 год.

Поклонники принялись поздравлять певицу с праздником в комментариях, удивляясь, как ей удается сохранить красоту и сексуальность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947580-v-chem-sekret-tvoey-krasoty-kristina-agilera-snyalas-s-goloy-grudyu-i-voshitila-fanatov/