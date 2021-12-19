43-летняя Екатерина Климова удивила поклонников горячей фотосессией

Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Известная российская актриса Екатерина Климова удивила своих поклонников пикантными снимками, которые редко появляются на странице артистки.

Климова в своем Instagram поделилась кадрами горячей фотосессии, в которой она приняла участие. 43-летняя звезда снялась для глянцевого журнала Prime One Magazine.

Екатерина на фото позировала в черном сексуальном наряде.

Публикация произвела фурор среди подписчиков Климовой, которая редко выкладывает горячие снимки.

"Мечта. Влюблен до конца жизни!", "Боже, какую красоту ты создал", "Роскошная женщина", "Красное и черное - идеальное сочетание, да еще и с Климовой по центру", "Это какая-то нереальная красота", - восхитились поклонники артистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946671-43-letnyaya-ekaterina-klimova-udivila-poklonnikov-goryachey-fotosessiey/