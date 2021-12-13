"Просто космос": Мерьем Узерли в эффектном красном платье обворожила Сеть

Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли поделилась новой фотосессией в роскошном красном платье. Фанаты выразили свое восхищение звезде "Великолепного века", передает NUR.KZ.

38-летняя Мерьем Узерли продолжает восхищать своих поклонников по всему миру. Актриса, известная по роли Хюррем султан, стала любимицей зрителей не только в Турции, но и далеко за ее пределами. Недавно Мерьем побывала в России, где снялась в фотосессии со знойным красавцем.

Накануне актриса порадовала фанатов новым образом. В роскошном атласном платье с длинным шлейфом Мерьем получила немало комплиментов в свой адрес.

Многие поклонники не устают признаваться ей в любви.

"Люблю тебя, султанша", "С любовью из Пакистана", "Королева", "Мне нравится твое платье", "Красная королева", "Супер леди", "Прекрасна, как всегда", "Очень красивая", "Как великолепно твое платье!", "Сказать о Мерьем, что она красавица - ничего не сказать, Мерьем - просто космос! Спасибо за роль Хюррем", "Такая эффектная", "Безумно люблю", "Самая любимая актриса", - отметили комментаторы.

Напомним, продюсер "Великолепного века" высказался об уходе Мерьем Узерли из проекта. Он отметил, что актриса "подставила всю команду".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946652-prosto-kosmos-merem-uzerli-v-effektnom-krasnom-plate-obvorozhila-set/