"Слишком идеальная": новый образ Аружан Джазильбековой сразил наповал ее поклонников

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова опубликовала новое фото в соцсети и порадовала фанатов. Надо отметить, что Аружан не слишком активна в Instagram и ее редкие публикации всегда ценны для фолловеров, передает NUR.KZ.

"Видение - это форма чистого бытия, в отличие от наблюдения или взгляда. Видеть - вот почему мы здесь", - подписала черно-белое фото Аружан.

Фанаты отметили, что актриса, как всегда, великолепна. Но некоторым показалось, что она грустит. А ее пост и вовсе был мало кому понятен.

"Ты зачем такая красивая?", "Анастасия Заворотнюк", "Моника Беллуччи", "Красиво сказано, но непонятно", "Хороша, как всегда", "Слишком идеальная", "Эталон красоты", "Кто-то обидел?", "Почему грустная?", "Красота в глазах смотрящего", "Действительно, настоящая красота", "Мэм, вы прекрасны", "Вы заполонили весь ТикТок! Там люди признаются вам в любви!", "Аружан, у вас есть бойфренд?", "Казахская Меган Фокс", "Женюсь", - отметили восторженные подписчики.

Однако совсем недавно Аружан Джазильбекова шокировала блюстителей нравственности, появившись на подиуме в чулках. Моралисты пристыдили ее за откровенный, на их взгляд, образ. Ну а ее фото в закрытом купальнике на отдыхе на Иссык-Куле, напротив, восхитило Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946128-slishkom-idealnaya-novyy-obraz-aruzhan-dzhazilbekovoy-srazil-napoval-ee-poklonnikov/