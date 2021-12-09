"Страх рос и разрушал меня изнутри": Асель Садвакасова рассказала о пережитом стрессе

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса Асель Садвакасова рассказала о пережитом подростковом стрессе из-за набранного веса. По словам звезды, в ней поселился страх стать полной, который отравлял ей жизнь на протяжении многих лет, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте Асель поведала о том, как в ней впервые появились негативные мысли о своей внешности и теле.

"В 15 лет, после 9 класса, я поехала к ажеке на все лето в Житикару и поправилась на 10 кг. При этом, что интересно, я этого не заметила, но только я вернулась в Алмату, мне стали все об этом говорить, и я помню первые свои эмоции.

Тогда в моей голове поселился первый сильный страх: быть полной - это ужасно, и если я не худая, то со мной что-то не так. Это был гормональный период роста, и уже буквально через 4 месяца мой вес пришел в норму, но страх остался на следующий 21 год. И только рос и разрушал меня изнутри", - вспоминает знаменитость.

После этого, по словам Садвакасовой, в ней поселились негативные установки.

"Я толстая, я склонна к полноте, я должна всегда себя ограничивать в еде, много есть - это плохо, жир появляется от любой еды, есть надо очень мало, тогда я буду стройная", - такие мысли одолевали девушку.

После этого были неудачные опыты с диетами и голоданиями.

"И только в этом году я посмотрела своим страхам в лицо. Проработала их и процесс пошел. Я специально не ограничивала себя в еде, наоборот, ела все, что хотела, и работала со страхами и вес стал уходить, а с ним и зверский аппетит", - призналась Асель.

Напомним, ранее Асель рассказала, как похудела на девять килограммов без диет. Кроме того, она поведала о последствиях набранного веса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946067-strah-ros-i-razrushal-menya-iznutri-asel-sadvakasova-rasskazala-o-perezhitom-stresse/