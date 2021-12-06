"Только не раздевайся": Жаркынай Ханайым после слухов о разводе предстала в неожиданном образе

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская актриса Жаркынай Ханайым, которая недавно призналась, что переживает перемены в жизни, опубликовала новые фотографии. Некоторым показалось, что подобный образ молодой матери не к лицу, передает NUR.KZ.

Жаркынай Ханайым поделилась новым фотосетом в Instagram.

Фанаты не поскупились на лестные отзывы.

"Огонь, символ красоты", "Безумно красивая, нежная вы и доченька ваша", "Вы очень светлый человек, притягиваете к себе", "Супер", "Красавица", - отметили фолловеры.

Но некоторым показалось, что Жаркынай, которую зрители любят за скромность, не стоит увлекаться подобными фотосессиями.

"От откровенных нарядов жизнь твоя не улучшится", "Камшат, ладно, незамужняя, но женщине, у которой есть ребенок, не стоит так увлекаться", "Не нужно вам так сниматься", "Только не раздевайся, тебе это не подходит", "Вам к лицу образ скромной девушки", "Одежды внизу нет что ли?", "Народ и так тебя любит, не теряй это уважение, не опускайся", - написали они.

Подписчики решили, что актриса переживает свой разрыв с мужем. Недавно она прокомментировала слухи о разводе.

"Жаркынай, зачем вы так снялись? Люди будут думать, что после развода все женщины подолы задирают, почему бы и без мужа не оставаться хорошей женщиной?", "Кажется вы переживаете большой стресс и депрессию", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945436-tolko-ne-razdevaysya-zharkynay-hanayym-posle-sluhov-o-razvode-predstala-v-neozhidannom-obraze/