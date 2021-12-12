"Ты боишься стареть?": фанаты увидели в откровенных фото Мадонны страх старости

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Известная певица Мадонна вновь опубликовала серию фото в откровенных позах. Однако некоторые фанаты артистки раскритиковали ее, а также уличили Мадонну в страхе старости.

63-летняя певица выложила фотографии в своем Instagram, за которым следят свыше 17 млн человек.

На фото Мадонна в черном белье позирует в разных местах, в том числе и на кровати. Откровенные фото поп-дивы, как всегда, вызвали восторг у большинства ее поклонников.

"Сногсшибательно", "Вау, она не выглядит даже на 30", "Как же ты великолепна", - написали они.

Тем не менее, нашлись и те, кто обвинил Мадонну в излишней ретуши снимков, а также некоторые уличили певицу в том, что она боится стареть.

"Ты боишься стареть?", Вам нужно научиться принимать свой возраст, поверьте, пожилые женщины тоже могут быть сексуальны", "Что с бабулей?", "А теперь выложите снимки без фотошопа", "Вы прекрасны, но зачем столько ретуши?", "Нам нужна новая музыка, а не бесконечный фотошоп", - стали писать под фотографиями недовольные фанаты певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945410-ty-boishsya-staret-fanaty-uvideli-v-otkrovennyh-foto-madonny-strah-starosti/