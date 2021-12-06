"Загорала без трусов?": экс-солистка "ВИА Гры" подразнила фанатов пикантным фото

Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova

Российская певица, актриса, обладательница титула "Мисс Россия-2006" Татьяна Котова взбудоражила Сеть жаркими снимками. Бывшая солистка "ВИА Гры" надела пиджак на голое тело, похваставшись загаром, передает NUR.KZ.

36-летняя Татьяна Котова поделилась пикантными фотоснимками в Instagram.

"Во-первых, мне так красиво, а не пошло! Во-вторых, дело было в Египте, где я была всего 4 дня и осталась в полном восторге! Показала мне его с новой стороны Романовская Оля, моя коллега и подруга, теперь хочу еще в это место.

В-третьих, купила летом красивенный голубой пиджак и так и не надела его, а тут загорелое тело, поэтому в самый раз его надеть! Да и не пропадать же добру. А в-четвертых, хочу на море, точка", - написала Татьяна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики отметили, что девушке "есть что показать". Они оставили лестные отзывы.

"Смело", "Огонь просто", "Какая невероятная", "Мама мия!!! Шикарная!", "Красотка! Богиня утренней зари!", "Глаза слепит", "Жара-жарища! Какая ж красотка!", "Ух ты! Вот это, я понимаю, фотографии с моря", - написали они.

Ну а некоторые посчитали, что все должно быть в меру.

"Все-таки в женщине должна быть загадка, а тут уже все показали", "Трусы не забудь надеть", "Загорала без трусов?", "А может быть вы в карты проиграли?" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945409-bez-trusov-zagorala-eks-solistka-via-gry-podraznila-fanatov-pikantnym-foto/