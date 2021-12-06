"Иметь сходство мне приятно очень": Макпал Исабекова сравнила себя с Дженнифер Лопес (фото)

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова сравнила себя с Дженнифер Лопес, увидев сходство с ней на одном из фото. Артистка отметила, что ей приятно быть похожей на такую красивую женщину, как Джей Ло, передает NUR.KZ.

Новая фотография Макпал, на которой она напомнила сама себе Дженнифер, появилась в ее Instagram.

"Правда, смотрю на это фото и вижу Джей Ло. Иметь сходство с такой красивой женщиной, как она, мне приятно очень. И вот я подумала: а что, если она тоже увидит это фото, как думаете, такое возможно? Я думаю да, если мы с вами сработаем как команда и каждый, кто видит этот пост, отметит Джей Ло. А вдруг она и коммент оставит, аааа. Ой, размечталась Макося", - написала Исабекова.

Часть подписчиков решила поддержать ее и принялась отмечать аккаунт Джей Ло, чтобы та обратила внимание на снимок.

"Джей Ло, эта казахстанская певица выглядит как ты, пожалуйста, лайкни ее", "Очень похожа на Джей Ло", "Конечно, похожа, есть что-то", - прокомментировали фанаты.

Однако остальные не согласились с Макпал.

"Кто сказал, что вы похожи, я не вижу сходства, Джей Ло ни с кем не спутаешь", "Джей Ло - обычный человек, зачем стремиться быть на нее похожей", "Макося наша лучше и миниатюрней", "На мой взгляд, совсем не похожа", - высказались они.

А кое-кто и вовсе решил поднять личную тему.

"Когда ты уже родишь детей? И будешь фотки детей показывать? И на лицо малыша смайлики ставить? Когда, сколько можно ждать?" - спросила одна из подписчиц.

Между тем, сама Макпал считает подобные вопросы проявлением бестактности. В своих Story она высказалась на этот счет, опубликовав цитату из Интернета в ответ на совет не затягивать с беременностью.

Story Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945392-imet-shodstvo-mne-priyatno-ochen-makpal-isabekova-sravnila-sebya-s-dzhennifer-lopes-foto/