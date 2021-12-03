"Один в один": нашелся "двойник" Кайрата Нуртаса

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

В Сети появилось видео молодого человека, который внешне походит на популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Незнакомец увлекается TikTok, где поет песни артиста.

В популярном в Казнете Instagram-аккаунте появились кадры поющего молодого человека, внешне схожего с Кайратом Нуртасом. Похоже, артист является его кумиром и парень частенько поет его песни, снимая короткие ролики в TikTok.

Подписчики аккаунта, в котором появилось видео "копии" Кайрата, оставили множество отзывов. Внешность незнакомца вызвала споры в Казнете.

"Очень похож", "Сельский парень, если преобразится немного, то будет вылитый Кайрат Нуртас", "Я подумала это Кайрат, только уставший немного", "Если волосы немного отрастит и мейкап сделает, то будет копией", "Откуда вышел Кайрат 2?", "Если бы Кайрат был простым парнем, был бы таким", "Вариант Кайрата Нуртаса без вложений", "Похож, но разница существенная все же", "Один в один", - отметили они.

Другие уверены, что парень на видео вовсе не является копией Кайрата Нуртаса.

"Не похож совсем, не гоните", "Мне кажется это программа специальная", "Не похож вовсе, просто мимику изучил Кайрата", "Кайрат покрасивее будет", - решили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945139-odin-v-odin-nashelsya-dvoynik-kayrata-nurtasa/