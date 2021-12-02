Победившая тяжелую форму COVID-19 МакSим похвасталась фигурой в облегающем боди

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Российская певица МакSим демонстрирует поклонникам небывалую силу духа и прекрасную физическую форму, несмотря на перенесенный COVID-19. Артистка опубликовала новый снимок в облегающем боди, который вызвал множество восторженных комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

Новые фотографии МакSим появились на ее странице в Instagram. На одном из них девушка позирует в облегающем боди, расстегнув рубашку. Наряд подчеркивает ее стройную и хрупкую фигуру.

Нежное фото не оставило поклонников равнодушными.

"Просто невообразимая ослепительная красота", "Ты всегда шикарна в любых обстоятельствах", "Самая прекрасная, бесподобная!", "Очаровательно-нежно и сногшибательно красиво. И эти милые и любимые ямочки на щечках", "Непревзойденная наша красотка!" - осыпали они лестными эпитетами певицу.

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Несмотря на недавно перенесенную болезнь, артистка старается поддерживать себя в форме и активно занимается спортом, не забывая делиться соответствующими кадрами с фанатами.

Хотя некоторые пользователи соцсети выражают свое удивление и высказывают подозрения в адрес МакSим.

"Как ты могла так стоять на руках, если ты еще не до конца окрепла. Люди так не стоят на руках, тем более ты после комы", "Не в обиду, но не похожа на больную, которая была одной ногой почти там, после такой комы люди долго восстанавливаются", - пишут певице хейтеры.

Остальные просто радуются за звезду и признаются, что, глядя на нее, получают вдохновение.

Напомним, МакSим пробыла в больнице почти два месяца. Ее госпитализировали в середине июня с 40% поражения легких. Позже ее состояние ухудшилось, певицу ввели в медикаментозную кому. Спустя полтора месяца, 3 августа, певица пришла в себя, вскоре ее выписали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944986-pobedivshaya-tyazheluyu-formu-covid-19-maksim-pohvastalas-figuroy-v-oblegayuschem-bodi/