"Анаконда": Фарема Казакпаева сверкнула грудью в откровенном наряде

Фарема Казакпаева. Фото: instagram.com/farema_kazakpayeva

Отечественная певица и актриса Фарема Казакпаева вновь вернулась в соцсети. Спустя семь месяцев неактивности артистка опубликовала эффектные снимки, где продемонстрировала грудь и стройные ноги, передает NUR.KZ.

Фарема Казакпаева эффектно вернулась в Instagram, опубликовав яркие фотографии. Артистка поприветствовала своих фанатов.

"Ребят, всем привет! Семь месяцев я ничего не выкладывала. Теперь снова решила заняться своим аккаунтом. Очень надеюсь на вашу поддержку", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На вопрос, где она пропадала все это время, певица ответила так.

"Я была в стране чудес. Теперь можете смело занимать свои места. Я снова в строю", - заявила Фарема.

Артистка пожаловалась на то, что зимой ей становится грустно.

"Давно не выкладывала фото. Много накопилось архива. Но как-то не хочется или я отвыкла. А еще так не люблю зиму. Вот бывает же такое, что все, слава Всевышнему, хорошо. Но как-то грустно.

Много мыслей в голове. И не знаешь как выйти с этого состояния пустоты и безразличия. Я думаю, каждый сталкивался с такой ситуацией или находится в ней", - призналась она.

Однако подписчики подбодрили ее, осыпав комплиментами. Они отметили, что такой яркой девушке не к лицу грустить. А некоторые посоветовали выйти замуж и стать мамой.

"Красотка", "Львица", "Ножки красивые", "Анаконда", "Надо детей заводить, дети - смысл жизни, даже у Байзаковой есть сынок", "Вон Мамасита замужем, трое детей, ходит, гуляет", - написали они.

Не обошлось и без язвительных комментариев.

"Си**ки сделай, все будет четко", "Не прекращаешь ты свои груди показывать", "Стареешь, мы теряем Фарему", - отметили они.

Напомним, Фарема Казакпаева заявила, что Джиган предложил ей провести время вместе после концерта в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1943262-anakonda-farema-kazakpaeva-sverknula-grudyu-v-otkrovennom-naryade/