"Шкодник Купидон": Галкин позабавил Сеть архивным снимком, сделанным Пугачевой

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин поделился забавным архивным снимком, автором которого является его жена. Много лет назад Алла Пугачева запечатлела супруга в саду в банном полотенце в образе веселого Купидона, передает NUR.KZ.

На старом фото Максим изображает древнегреческого бога любви, разящего стрелами сердца людей.

"Купидон в тапках. 2011 г. Фотохудожник Алла Пугачева", - прокомментировал он снимок.

Публикация повеселила его подписчиков. Комментаторы отметили, что автор фото очень талантлив, а позирующий на камеру "ангелочек" обладает тонким чувством юмора.

"Ну какой он классный. Просто излучает добро и позитив", "Так и хочется ответить на улыбку улыбкой!", "Максим, какой же вы зажигалка! Обаяния хватает на весь мир!", "Это гениально, как и все, что делает Алла",

"Любовь побеждает все", "Не только фото красивое сделала, но и стрелу поймала и крепко в своих руках держит, холит Купидончика и лелеет!", "Вы и сейчас в отличной купидонистой форме, Максим", "Вам крылышек не хватает", "Сейчас полотенце развяжется", "Какой ангелочек!", "Художник классный", "Шкодник Купидон", - написали они.

Накануне Максим показал совместное фото с Примадонной. Фанаты восхитились помолодевшей 72-летней певицей, ее безупречным стилем и вкусом. Они пожелали паре счастья в семейной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942617-shkodnik-kupidon-galkin-pozabavil-set-arhivnym-snimkom-sdelannym-pugachevoy/