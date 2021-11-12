"Почему тень в виде лошади?": 40-летняя Собчак разделась на пляже и озадачила фанатов

Ксения Собчак: instagram.com/xenia_sobchak

5 ноября теледива Ксения Собчак отметила свое 40-летие: знаменитость отпраздновала юбилей в Италии. Едва вернувшись в Россию, именитая блондинка снова улетела на отдых. Ксения вместе с сыном Платоном проводит отпуск в Дубае.

Телеведущая Ксения Собчак поделилась новой фотографией с отдыха. На своей странице в Instagram звезда опубликовала жаркий снимок на пляже в бикини.

Собчак позирует в весьма открытом купальнике сиреневого цвета, стоя рядом со спасательным кругом, и многозначительно смотрит вдаль.

"Спасатель Малибу на минималках. С международным Днем фитнеса, товарищи", - сопроводила она посланием снимок (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Так теледива блеснула подтянутой фигурой, тонкой талией и стройными ногами. Собчак много времени проводит в спортзале и может похвастаться отличной физической подготовкой.

Фанаты одарили знаменитость красноречивой порцией комплиментов. Многие отметили, что Ксения выглядет превосходно в свои 40.

"Ксюша! Браво! Никакая самая вкусная еда в мире не сравнится с тем, как ощущать себя стройной и худой", "Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти делать тренировку",

"Для 40 лет неплохо", "Огонек", "Фигура прекрасна", "Отличная фигура", "Ксения, я вас обожаю. Но почему тень в виде лошади?", "Ноги ровные, тело гладкое", - отреагировали поклонники.

Однако не обошлось без доброй порции критики в адрес теледивы.

"Фигуры нет", "Зачем так оголяться", "Больше похвастаться нечем", - заявили другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941838-pochemu-ten-v-vide-loshadi-40-letnyaya-sobchak-razdelas-na-plyazhe-i-ozadachila-fanatov-foto/