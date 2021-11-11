"Готовы все себе отрезать, ушить": Анфиса Чехова рассказала, как пришла к идеальному телу

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поразмышляла на тему любви к себе. Она считает, что только любовь и гармония с собой позволит избавиться от комплексов, а также привести тело в нужную форму, передает NUR.KZ.

Анфиса Чехова рассказала, как смогла создать гармонию с собой.

"Кажется, что все помешались на похудении любой ценой, готовы все себе отрезать, ушить, морить себя голодом, издеваться над собой, лишь бы стать красивым! Я всегда выступала, всегда пропагандировала то, что быть разными - это круто!

Я выступала против стандартов! Я всегда твердила и всей своей жизнью доказывала, что красивым, успешным и счастливым можно быть в любом весе!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены- прим. ред.).

Телеведущая призналась, что ее похудение является результатом большой духовной работы по принятию себя.

"Я научилась жить в согласии с собой, когда во мне было 90 плюс кг, я никогда не подвергла свое тело ни одной пластической операции! Мое похудение было побочным эффектом моей внутренней работы над собой, моей искренней и теплой заботы о себе!

После рождения сына, я вышла из гонки за похудением! Я не вставала на весы, не придерживалась диет, не мучалась вообще вопросом: "Как похудеть?"

В какой-то момент я поняла, что тратить жизнь на вечную погоню за худобой - это самое бессмысленное на что можно потратить жизнь!

Мне нравилось работать со своим внутренним миром! Изучать себя, избавляться от тревожности, бессилия, страхов, комплексов, ошибочных суждений! Я хотела меняться внутри, быть человеком с наполненной душой, а не с худым телом!" - отметила она.

Анфиса убеждена, что похудение не спасет от низкой самооценки, внутренних страхов.

"Все, что вы думали в прежнем теле, почти все останется с вами и в новом. Подсознание не меняется от сброшенных жировых отложений. Любовь не случается только с худыми и харизматичными. Уверенность не приходит с тонкими ногами", - заключила она.

Теледива отметила, что только любовь к себе позволит избавиться от чувства вины и самоуничижения, позволит обращаться с собой, как с любимым существом, а не затравленным зверем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941745-gotovy-vse-sebe-otrezat-ushit-anfisa-chehova-rasskazala-kak-prishla-k-idealnomu-telu/