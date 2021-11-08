"Остановите эту машину": горячие фото Камшат Жолдыбаевой на пляже всколыхнули Казнет

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева не боится гнева хейтеров. Девушка уверена в себе и знает, что очень красива. Чувственная фотосессия экс-солистки "КешYOU" на пляже Пхукета вызвала волну негодования моралистов и впечатлила ее фолловеров, передает NUR.KZ.

Каникулы Камшат и Алтынай Жолдыбаевых в Таиланде проходят очень весело. Девушки нежатся под жарким солнцем, лакомятся экзотическими фруктами и открывают для себя загадочную страну, посещая различные экскурсии. Успевают сестры и позировать на камеру для эффектных фотосессий.

Горячие фотографии Камшат вызвали неоднозначную реакцию в Казнете. Артистка вновь подразнила "уятменов" и восхитила фолловеров.

Верные поклонники одарили ее "лайками" и восхищенными комментариями.

"Самая сексуальная среди звезд казахстанского шоу-бизнеса", "Красавица", "Супер", "Какая вы красивая", "Сама женственность", - написали они.

А моралисты вновь принялись взывать к совести.

"Совсем уже оголилась", "Не стыдно?", "Зачем так делать?", "Пусть Бог даст терпения", "Ну совсем уже", "Ой бу, замаралось платье", "Камшат, что с тобой творится?", "Остановите эту машину", "Старушка прекрасна", "Ой, подумала сначала опьянела и лежит", "Только бы не брали пример с тебя молодые девчата", "Не идет вам уже по возрасту такое", "Упаси Бог, была бы еще молодая совсем", "Эта женщина то в грязи, то нагая, дайте ей, что она хочет", "И она импланты сделала", "Эта привычка не лечится", - отметили комментаторы.

В то же время на страничке Алтынай появились подобные фотографии. А на одном из видео девушка засветила грудь без нижнего белья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941153-ostanovite-etu-mashinu-goryachie-foto-kamshat-zholdybaevoy-na-plyazhe-vskolyhnuli-kaznet/