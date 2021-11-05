"Нет предела фантазии": Айжулдыз Адайбекова удивила фанатов креативной фотосессией

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Молодой отечественный дизайнер и актриса Айжулдыз Адайбекова удивила подписчиков в соцсети необычной фотосессией. На фото Айжулдыз примерила оригинальные чудо-туфли, передает NUR.KZ.

Айжулдыз Адайбекова продолжает радовать поклонников новыми идеями. Недавно девушка презентовала свою автобиографическую книгу и рассказала о переменах в жизни после сложной операции. Теперь же на ее страничке можно увидеть несколько новых фотосессий. Последняя очень удивила фанатов.

"Раньше была, как до мажор. Сейчас обрела шесть диезов. Смело", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Необычный образ привлек внимание подписчиков. Особенно им понравились гигантские остроконечные туфли Айжулдыз.

"Туфли топ", "Все детали идеальные", "Очень креативная, необычная и непохожая на других", "Туфли-чемпионы клевые", "Туфельки класс", "Этой девушке все идет", "Леди Гага по-казахски", "О, туфли крутые, откуда такие идеи приходят?", "Шикарная обувь", "Туфли продаются?" , "Креативная девушка", "Тебе надо на обложку иностранных журналов. Ты генератор идей, Айка", "Нет предела вашей фантазии", - написали фанаты.

Однако некоторые с настороженностью отнеслись к такому креативу.

"Эта девочка кажется мне странной", "Почему эти туфли меня так страшат?", "А мне напоминает песню "Арлекино", - отметили они.

Напомним, ранее мы сообщали, что Айжулдыз Адайбекова и ее экс-супруг стали друзьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940774-net-predela-fantazii-ayzhuldyz-adaybekova-udivila-fanatov-kreativnoy-fotosessiey/