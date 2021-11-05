"Супербатыр": Торегали Тореали удивил фанатов новым образом

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Отечественный певец Торегали Тореали удивил своих подписчиков кардинальным преображением. Новый образ артиста фанаты оценили очень высоко, передает NUR.KZ.

Образ Торегали Тореали с бородой и усами, а также перекинутой через плечо шкурой волка, впечатлил подписчиков певца. Они отметили, что артист - мастер перевоплощения. А некоторые и вовсе не узнали своего любимца.

Видео Торегали сопроводил пословицей, в которой говорится о скромности мудрых людей. Поклонники осыпали его комплиментами и решили, что артист готовится к роли в кино.

"Кто это?", "Наверное, в фильме снимается, пожелаем ему удачи", "Вам очень идет такой образ", "И борода, и чапан - огонь", "Это очень неплохо, думаю, на кого ты похож из "Пути Абая", "Что ты надел, не узнать вообще!", "Тореш, тебе все к лицу", "О, Тореш, это ты оказывается, не узнала", "Превосходно", "Супербатыр", - отметили они.

Нашлись и критики, которым не понравился образ артиста.

"Пандемия что ли повлияла", "Что за стойка, карантин подействовал?", "Торегали, что это значит?" - написали комментаторы.

Напомним, Торегали Тореали с маленьким сыном на руках умилил Казнет. А его супруга впервые поведала о болезни дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940690-superbatyr-toregali-toreali-udivil-fanatov-novym-obrazom/