"В полной красе": Анна Семенович подразнила хейтеров, показав пышную грудь в купальнике

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович опубликовала фото в купальнике. Она попросила не критиковать ее по поводу фигуры и длины ног. Артистка отметила, что безмерно счастлива, так как приняла себя такой, какая есть, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы "Блестящие" поделилась фотографией с отдыха в Египте. Пышный бюст звезды в ярком купальнике не оставил равнодушным мужскую половину армии ее фанатов.

"Многие хотели фото в купальнике! Вот, пожалуйста, это я в полной красе. И не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь, или удлинить ноги. Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение других людей!" - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Семенович призналась, что раньше жила, прислушиваясь к людскому мнению, и не умела ценить себя.

"Раньше я очень ждала похвалы от общества, для меня было важно, чтобы меня хвалили другие. Раньше я истязала себя самоедством и постоянными упреками, я вообще не умела ценить себя и от этого так сильно страдала.

Сейчас я сама хвалю себя и это самое ценное на пути к счастью и любви к себе. Чем больше я изучаю психологию и чем больше я слушаю себя, а не других, тем счастливей я становлюсь!" - отметила она.

Анна посоветовала своим подписчикам научиться любить себя.

"Попробуйте найти 20 своих хороших качеств и хвалите себя за них, любите себя и цените. Ведь вы прекрасны. А я пойду купаться в этой прохладной , бирюзовой воде и пить коктейльчик на шезлонге", - подытожила она.

Фанаты осыпали звезду комплиментами и согласились с ней в том, что нужно себя любить и ценить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940181-v-polnoy-krase-anna-semenovich-podraznila-heyterov-pokazav-pyshnuyu-grud-v-kupalnike/