"Незабываемая поездка": Backstreet Boys посвятили пост благодарности казахстанским поклонникам

Группа Backstreet Boys, недавно побывавшая с концертами в Казахстане, опубликовала пост в Instagram, в котором выразила казахстанским поклонникам благодарность за гостеприимство, передает NUR.KZ.

"С момента приземления и до самого отъезда мы чувствовали себя по-настоящему желанными и любимыми в Казахстане. Мы ощутили щедрость множества людей, которых встретили по пути, и выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришел на наши концерты в Астане и Алматы. Это была, безусловно, незабываемая поездка!" - отмечается в посте группы в соцсети.

Казахстанские поклонники группы не остались в стороне и под опубликованным постом пишут многочисленные слова благодарности за концерт и подаренные эмоции.

"Мы еще больше полюбили Вас. Наш выбор был правильным тогда и сейчас. Вы те парни, которые по настоящему преданы своему делу! По-настоящему талантливые и очень добрые ребята! Мы ждем Вас снова и снова в Казахстане"

"Мы восхитились вашей искренностью и простотой, любопытством и любовью к людям. Благодарим вас, что дали такой потрясающий концерт в Алматы и Астане! Ваши фото с Казахстана, с домброй, с веником, как вы сажали деревья, и очень милые и довольные фото с бани просто растопили наши сердца еще больше! Вы стали еще ближе к нам, такие родные, "свои" одним словом",

"Спасибо вам, что вернули нас в юность, за эмоции, которые мы испытали. Это было великолепно. Мы вас любим. Ждем вас снова в Казахстане", "Спасибо за детство и юность! Спасибо за воспоминания! Всегда в моем сердце, душе и плейлисте!" - пишут казахстанцы.

Напомним, 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы. Как прошел этот концерт, читайте здесь. 21 сентября солисты группы выступили в Астане. Отчет с концерта в столице тут.

Также участники группы Backstreet Boys Ник Картер и Брайан Литтрелл подвели итоги выступлений в Казахстане и поблагодарили жителей страны за теплый прием.

