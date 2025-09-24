Фанаты Димаша Кудайбергена из Латинской Америки спели песню на казахском языке

Латиноамериканские поклонники Димаша Кудайбергена исполнили его песню на казахском языке. Видео опубликовано на официальном сайте артиста, передает NUR.KZ.

Как говорится в публикации, одну из самых проникновенных песен в репертуаре артиста - "Angel Love" - спели поклонники певца из Аргентины, Мексики, Перу, Чили, Боливии, Уругвая, Доминиканской Республики и Коста-Рики.

По словам фанатов, исполнение песни на казахском языке стало не только музыкальным опытом, но и особым знаком уважения к культуре Казахстана и самому Димашу.

“Через свои голоса мы хотели передать не только мелодию, но и душу этой песни, доказав, что любовь к творчеству Димаша способна преодолевать языковые и культурные границы”, - поделились поклонники.

Напомним, в 2020 году поклонники Димаша Кудайбергена из разных стран подготовили сюрприз ко дню рождения своего кумира и исполнили песню "Дайдидау" на казахском языке.

А в мае этого года в Алматы состоялась фан-встреча Димаша Кудайбергена, на которую собрались порядка 8 тыс. человек из разных уголков мира.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.