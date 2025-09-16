"Какая красота!": Анет Сай и 10age поделились впечатлениями о поездке в Казахстан
Опубликовано:
Российская певица Анна Сайдалиева, выступающая под псевдонимом Анет Сай, и рэпер Дмитрий Панов, известный как 10age, побывали в Казахстане. Молодые люди поделились впечатлениями, передает NUR.KZ.
Атмосферные фото из Казахстана появились в блоге артистов в Instagram. Фоном звучит песня в исполнении казахстанского певца Sadraddin "Taxi".
Российские исполнители побывали в Алматы, на Кольсае и Кайынды, Чарынском каньоне и даже примерили красивые национальные наряды.
"Путешествия - это как глоток свежего воздуха: вырываешься из рутины, и сразу мозги проветриваются, сердце радуется.
Воспользовались моментом на максимум. Не ждите "идеального дня", чтобы поехать. Его нет. Есть только сейчас. Сорвался — и поехал. И вот уже у тебя новые воспоминания и новые силы.
Полистайте фотки, гляньте, какая красота! А лучше, чтобы вы все это увидели своими глазами", - поделились они своими впечатлениями о поездке.
Одна из первых отреагировала на пост Наzима.
"Добро пожаловать", - написала она.
"Наша Алматушечка", "Красота и правда", "Рады вас приветствовать", "Приезжайте в Астану", "Очень приятно видеть в родных краях", "Все после Алматы вернулись с этой песней в плейлисте?", "Эстетическое удовольствие", - написали пользователи Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2286723-kakaya-krasota-anet-say-i-10age-podelilis-vpechatleniyami-o-poezdke-v-kazahstan/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах