Аншлаг в Кремле: стало известно, сколько заработает 3 сентября Шуфутинский

77-летний российский певец Михаил Шуфутинский сегодня, 3 сентября, даст концерт в Кремлевском Дворце. Стало известно, сколько он заработает за этот вечер, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Исполнитель хита "Третье сентября", "Марджанджа", "Наколочка" Михаил Шуфутинский отказался от корпоративов 3 сентября, несмотря на хорошие гонорары, но решил выступить в этот день с концертом в Государственном Кремлевском Дворце.

Билеты разлетелись быстро, послушать хиты в исполнении известного певца, шансонье, пианиста и продюсера придут 6 тысяч зрителей.

Как пишет Mash, за вечер Шуфутинский заработает около 36 миллионов рублей (больше 241 миллиона тенге - прим. ред.) с вычетом расходов на свет, аренду, охрану, райдер - все, что связано с организацией шоу.

Отметим, что песня "Третье сентября" вошла в альбом Шуфутинского "Гуляй, душа!", который был выпущен в 1994 году. Каждый год в "Шуфутинов день" люди делятся мемами, шуточными картинками и видеороликами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.