Песня Димаша впервые зазвучала на Radio Disney в Мексике
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Песня казахстанского исполнителя Димаша Кудайберена Love’s Not Over Yet впервые прозвучала в эфире Radio Disney в Мексике, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.
Инициатором события стала одна из поклонниц Димаша, которая была вдохновлена его выступлением в Будапеште. Ее идею - услышать голос любимого артиста Radio Disney - поддержали и другие фанаты из более чем 30 стран.
Прошлой осенью в соцсетях они вывели в тренды хэштег #DimashRadioDisney. Идею Dears заметили и поддержали ведущая Radio Disney Пачуке Бриссия и продюсер эфира Эдуардо. Они предложили программному отделу включить песню в плейлист.
Фан-клуб Dimash Kudaibergen Dears Mexico надеется, что эта инициатива вдохновит его фан-сообщества в других странах, где также вещает Radio Disney — в Аргентине, Уругвае, Перу и многих других.
Напомним, получивший звание народного артиста Кыргызстана Димаш рассказал о реакции на хейт и заветной мечте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2269941-pesnya-dimasha-vpervye-zazvuchala-na-radio-disney-v-meksike/
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