Песня Димаша впервые зазвучала на Radio Disney в Мексике

Песня казахстанского исполнителя Димаша Кудайберена Love’s Not Over Yet впервые прозвучала в эфире Radio Disney в Мексике, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

Инициатором события стала одна из поклонниц Димаша, которая была вдохновлена его выступлением в Будапеште. Ее идею - услышать голос любимого артиста Radio Disney - поддержали и другие фанаты из более чем 30 стран.

Прошлой осенью в соцсетях они вывели в тренды хэштег #DimashRadioDisney. Идею Dears заметили и поддержали ведущая Radio Disney Пачуке Бриссия и продюсер эфира Эдуардо. Они предложили программному отделу включить песню в плейлист.

Фан-клуб Dimash Kudaibergen Dears Mexico надеется, что эта инициатива вдохновит его фан-сообщества в других странах, где также вещает Radio Disney — в Аргентине, Уругвае, Перу и многих других.

