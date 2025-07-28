"Лучший женский голос": казахстанская певица победила на престижном конкурсе в Италии

Казахстанская певица Айгерим Алтынбек стала победительной престижного международного конкурса в Италии, где выиграла сразу в нескольких номинациях, передает NUR.KZ.

Казахстанская певица Айгерим Алтынбек рассказала о своей победе на музыкальном конкурсе среди оперных певцов в итальянском Портофин - Concorso Lirico Internazionale di Portofino.По ее словам, в финал из 200 конкурсантов прошли лишь 10 человек.

"Для меня это был особенный опыт, и я верю, что впереди - еще большие вершины. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути", - обратилась к поклонникам певица.

Подробности о триумфе казахстанки рассказали в Министерстве культуры и информации страны. Сообщается, что она стала абсолютным победителем, завоевав первую премию, приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и приз музыкального критика, арт-директора и педагога Карло Майера.

"На конкурс было подано 200 заявок со всего мира. В финал прошли только 10 исполнителей. Они приняли участие в гала-концерте в сопровождении оркестра Teatro Carlo Felice на центральной площади Портофино.

Приз за лучший женский голос конкурса Айгерим Алтынбек вручил Фонд Ибаньеса-Аткинсона - организация из Чили, которая занимается поиском и поддержкой молодых талантливых вокалистов по всему миру. Фонд сотрудничает с ведущими театрами и развивает собственную молодежную программу совместно с оперным театром в Сантьяго", - сказано в сообщении.

По данным Минкультуры, Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP) - один из самых престижных международных вокальных конкурсов, ежегодно проходящий в Портофино, Италия. Его жюри составляют ведущие импресарио, режиссеры и директора крупнейших оперных театров Европы, включая Венскую оперу, Ла Скала, Глайндборн, Метрополитен и Театр Елисейских Полей.

Напомним, в июне этого года стало известно, что Айгерим Алтынбек пройдет стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства - Академии театра "Ла Скала".

А в апреле журналисты спросили министра культуры и информации Казахстана Аиду Балаеву о том, кто еще из отечественных артистов, кроме Димаша Кудайбергена, мог бы прославлять Казахстан. Тогда Балаева назвала Айгерим Алтынбек.

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