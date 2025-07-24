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      Получивший звание народного артиста Кыргызстана Димаш рассказал о реакции на хейт и заветной мечте

      Опубликовано:

      Димаш Кудайберген
      Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

      Народный артист Казахстана и Кыргызстана Димаш Кудайберген провел пресс-конференцию в Чолпон-Ате после закрытия IV Международного музыкального фестиваля "Мейкин Азия", передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

      В Чолпон-Ате Димаш выступил на фестивале "Мейкин Азия" в качестве специального приглашенного гостя. После его закрытия казахстанский артист провел пресс-конференцию.

      Он поблагодарил президента КР за высокую награду - присвоение ему звания "Народный артист Кыргызстана".

      "Награду, которую мне вручили вчера, я воспринял как знак братского уважения кыргызского народа к казахскому народу.

      Поэтому не могу сказать, что это награда только для меня лично. Хочу искренне поблагодарить всех вас за гостеприимство и внимание, за огромную и искреннюю любовь к нашему искусству, культуре нашего народа", - отметил он.

      Певец также ответил на вопрос, как относится к хейтерам, которые задавались вопросом в Сети, почему ему присвоили звание, если на кыргызском он не поет. Димаш отметил, что любит и обожает хейтеров, потому что они его вдохновляют.

      "В целом, в этом есть доля правды… Но, учитывая, что я считаю себя более или менее адекватным человеком, я понимаю, что эта награда была вручена не только потому, что я пою, что меня знает местная публика. В первую очередь – в знак дружбы между нашими народами", - заключил исполнитель.

      Димаш также ответил на вопрос о предстоящем концерте в Нью-Йорке. Шоу состоится 5 октября на арене Madison Square Garden, где выступали Мухаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джексон.

      "Я буду стараться сделать все возможное, чтобы порадовать своих зрителей. Этот концерт будет немного отличаться от предыдущих моих концертов в странах Европы и Азии. Будет специальная программа", - заверил он.

      Димаш Кудайберген также рассказал о заветной мечте - он грезит о мире во всем мире.

      "Я мечтаю о мире, о равновесии в мире, о дне, когда дети больше не будут плакать... Поэтому давайте мы вместе будем проявлять друг к другу искреннюю любовь, взаимопонимание и поддержку", - высказался он.

      Артист отметил, что хочет уделить внимание дипломатическим отношениям между странами.

      "Будучи певцом, деятелем искусства, я хочу активно участвовать в культурной дипломатии между странами", - признался он.

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