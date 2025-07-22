Баян Алагузова показала экранного возлюбленного (видео)

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова, которая задействована в новом кинопроекте, показала экранного возлюбленного и повеселила фанатов, передает NUR.KZ.

"Любовь моя", - коротко написала она.

На видео, которое сопровождается закадровой музыкой - песней "Махаббатым" в исполнении группы "КешYOU", Баян Алагузова оказывает медицинскую помощь пациенту.

Его играет известный казахстанский актер Абунасыр Сериков, звезда сериала "Скорая", фильмов "Аташка на хайпе", "Загадай желание", "Брат или брак" и других.

Подписчики тут же отреагировали на видео.

"Мне кажется, классный фильм будет", "Что случилось с агашкой?", "Ой, мама, думала, они поцелуются", "И пошли осеки (сплетни - прим. ред.)", "Из вас бы вышел милый врач", "Ждем с нетерпением фильм", - написали в Сети.

Ранее Баян Алагузова и Динара Сатжан повеселили забавным видео, снятым во время отдыха в Турции.

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