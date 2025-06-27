"Гордость народа": Роза Рымбаева сорвала аплодисменты зрителей фестиваля в России

Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева показала в соцсети, как прошло ее выступление в России на международном фестивале духовых оркестров, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева приняла участие в V международном фестивале духовых оркестров "Фанфары в центре Азии – 2025", который прошел в Кызыле с 24 по 26 июня. Она была приглашена в качестве специального гостя.

"Спасибо народу Тывы", - отметила Роза Куанышевна под видео, которым поделилась в своем блоге.

На кадрах видно, как зал осыпает аплодисментами Розу Рымбаеву после ее блестящего выступления с оркестром.

"Роза - наше все!", "Роза Рымбаева, браво!", "Обожаю в Вашем исполнении песни "Алия" и "Атамекен", как красиво звучит казахский язык, такая четкая дикция", "Гордость народа", "Полный зал!", "Не одно поколение выросло на песнях Розы Куанышевны! Судьба не сломила ее, вырастила двух прекрасных, воспитанных и интеллигентных парней! Браво!" - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, Али Окапов показал вещь, которую Роза Рымбаева хранила больше 30 лет.