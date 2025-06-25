Роза Рымбаева выступит на международном фестивале оркестров в России

Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева поделилась творческими планами - она выступит на международном фестивале оркестров в России, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева запечатлелась в аэропорту Алматы. Она рассказала в сторис Instagram, что собралась в дорогу.

"Сначала полечу в Новосибирск, затем в республику Тыва. В городе Кызыле пройдет международный фестиваль оркестров. Выступлю с российским оркестром, конечно же, от имени Казахстана", - рассказала Роза Куанышевна.

Как отмечено на сайте духового оркестра правительства республики Тыва им. Дулуша, с которым и будет выступать Роза Рымбаева, V международный фестиваль духовых оркестров "Фанфары в центре Азии – 2025", пройдет в Кызыле с 24 по 26 июня. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Роза Рымбаева приглашена на мероприятие в качестве почетного гостя.