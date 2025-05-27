"Певец, которому подвластны любые жанры": Зарина Алтынбаева восхитилась Димашем

Оперная дива Зарина Алтынбаева, которая приняла участие в фан-встрече Димаша Кудайбергена в Алматы, выложила пост в Instagram, где выразила артисту свое восхищение, передает NUR.KZ.

Зарина Алтынбаева поздравила Димаша с важным событием - встречей с фанатами из разных стран мира. Певица, как и другие ее коллеги - Сакен Майгазиев, Дастан Оразбеков, Amre, Ернар Амандык, Светлана Айтбаева, Акбота Нур, "KeshYOU", Sadraddin, выступила в Almaty Arena.

"Это был один из самых красивых и вокально сложных вокализов, которые я когда либо исполняла. Вы блестящий певец, которому подвластны любые жанры", - не сдержала восторга Зарина.

Димаш Кудайберген поблагодарил Зарину Алтынбаеву за участие в концертной программе вечера.

"Вы лучшая. Мои слушатели очень любят вас. Спасибо, что уделили время", - написал он.

"Браво! Это было шикарно!", "Вы прекрасно исполнили "Ave Maria", "Отлично! Это было очень красивое исполнение, спасибо", "Зарина, вы были восхитительны", - в свою очередь восхитились талантом Алтынбаевой ее поклонники.