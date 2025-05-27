Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Еще один хит?": Sadraddin анонсировал новую песню про любовь

Опубликовано:

Sadraddin
Sadraddin. Фото: instagram.com/sadraddinn

Молодой казахстанский исполнитель Садраддин Болат, известный на сцене как Sadraddin, анонсировал новую песню. Он вновь поет на казахском и турецком языках, передает NUR.KZ.

Песня Sadraddin под названием Melodrama за считанные месяцы набрала в YouTube 67 миллионов просмотров. Певец умело миксует казахский и турецкие языки в этом треке.

Новый трек Telefon обещает быть не менее интересным. Песня выйдет в свет 2 июня.

"Позвони мне, любимая, обними своими словами", - написал он на турецком языке.

"У вас был хороший турецкий", "Турецкий и казахский вместе - очень красиво! Спасибо!", "Светлая звездочка наша", "Ты особенный", "Конечно же, что-то очень красивое нас ждет впереди", "Еще один хит?", "Садр лучший", - высказались в Сети обрадованные поклонники певца.

Отметим, что Sadraddin, как и некоторые другие певцы, выступил на фан-встрече Димаша Кудайбергена в Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2249274-eshche-odin-hit-sadraddin-anonsiroval-novuyu-pesnyu-pro-lyubov/