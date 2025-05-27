"Еще один хит?": Sadraddin анонсировал новую песню про любовь

Молодой казахстанский исполнитель Садраддин Болат, известный на сцене как Sadraddin, анонсировал новую песню. Он вновь поет на казахском и турецком языках, передает NUR.KZ.

Песня Sadraddin под названием Melodrama за считанные месяцы набрала в YouTube 67 миллионов просмотров. Певец умело миксует казахский и турецкие языки в этом треке.

Новый трек Telefon обещает быть не менее интересным. Песня выйдет в свет 2 июня.

"Позвони мне, любимая, обними своими словами", - написал он на турецком языке.

"У вас был хороший турецкий", "Турецкий и казахский вместе - очень красиво! Спасибо!", "Светлая звездочка наша", "Ты особенный", "Конечно же, что-то очень красивое нас ждет впереди", "Еще один хит?", "Садр лучший", - высказались в Сети обрадованные поклонники певца.

Отметим, что Sadraddin, как и некоторые другие певцы, выступил на фан-встрече Димаша Кудайбергена в Алматы.