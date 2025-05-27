"Еще один хит?": Sadraddin анонсировал новую песню про любовь
Опубликовано:
Молодой казахстанский исполнитель Садраддин Болат, известный на сцене как Sadraddin, анонсировал новую песню. Он вновь поет на казахском и турецком языках, передает NUR.KZ.
Песня Sadraddin под названием Melodrama за считанные месяцы набрала в YouTube 67 миллионов просмотров. Певец умело миксует казахский и турецкие языки в этом треке.
Новый трек Telefon обещает быть не менее интересным. Песня выйдет в свет 2 июня.
"Позвони мне, любимая, обними своими словами", - написал он на турецком языке.
"У вас был хороший турецкий", "Турецкий и казахский вместе - очень красиво! Спасибо!", "Светлая звездочка наша", "Ты особенный", "Конечно же, что-то очень красивое нас ждет впереди", "Еще один хит?", "Садр лучший", - высказались в Сети обрадованные поклонники певца.
Отметим, что Sadraddin, как и некоторые другие певцы, выступил на фан-встрече Димаша Кудайбергена в Алматы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2249274-eshche-odin-hit-sadraddin-anonsiroval-novuyu-pesnyu-pro-lyubov/