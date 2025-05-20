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"Вот вы дали жару!": Сергей Жуков обратился к казахстанцам после концертов в Алматы и Астане

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Сергей Жуков. Фото
Сергей Жуков. Фото: instagram.com/sezhukov

Солист популярной группы "Руки вверх!" Сергей Жуков поблагодарил жителей Алматы и Астаны за теплый прием и неповторимые эмоции на прошедших концертах, передает NUR.KZ.

16 и 17 мая концерт "Руки вверх!" состоялся в Алматы. Жуков поделился впечатлениями.

"Алматы, вот вы дали жару! Два дня подряд — два аншлага, 20 тысяч счастливых человек, море энергии и настоящая живая любовь!

Первый день — настоящий разрыв, а во второй… Во второй вы только добавили! Громкости, тепла, эмоций, энергии.

Спасибо вам за эти два сумасшедших вечера — такие встречи остаются в сердце надолго! Рахмет, Алматы!" - написал Жуков на своей страничке в Instagram и добавил видео с концертов.

Он также поблагодарил астанчан за теплый прием. Выступление российской группы в столице состоялось 19 мая.

"Большое счастье возвращаться туда, где тебя любят и ждут, где гостеприимство не просто слово. Когда вчера мы прилетели и поняли, что на улице не так жарко, я был спокоен, потому что знал, что на концерте будет самая главная жара", - отметил он.

Артист также восхитился городом.

"Я вообще завидую вам: какой же у вас чистый красивый город! Хочется всегда побыть подольше", - признался Сергей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2246820-vot-vy-dali-zharu-sergey-zhukov-obratilsya-k-kazahstancam-posle-koncertov-v-almaty-i-astane/