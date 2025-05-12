Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

20-летняя казахстанка прошла в полуфинал шоу "Голос Азербайджана" (фото, видео)

Опубликовано:

Санат Асуат
Санат Асуат. Фото: Пресс-служба ПЦ "ЮНА"

20-летняя Санат Асуат прошла в полуфинал шоу "Голос Азербайджана – 2025". В четверти финала девушка исполнила композицию "Ізін көрем" Жанар Дугаловой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу продюсерского центра "ЮНА".

Санат Асуат родом из Атырау, она студентка Казахской Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова. 20-летняя казахстанка стала единственной участницей, которая представила нашу страну в четвертом сезоне международного музыкального шоу.

Девушка блестяще прошла пять этапов конкурса и сейчас, после отбора в полуфинал, ей предстоит побороться за выход в завершающий тур шоу.

В четверти финала участники исполняли песню на родном языке. Санат вышла на сцену с песней "Ізін көрем", принесшей Жанар Дугаловой победу на Turkvision-2014. Девушка отметила, что пела эту невероятную композицию с огромным удовольствием.

Санат Асуат на шоу "Голос Азербайджана"
Санат Асуат на шоу "Голос Азербайджана". Фото: пресс-служба ПЦ "ЮНА"

Она также рассказала, что ее наставник Эльдар Гасымов, популярный азербайджанский исполнитель, победитель конкурса песни "Евровидение-2011", выбрал эту композицию из множества ее любимых.

"Я рада, что песня на родном языке принесла мне удачу. Конечно, участие в шоу очень волнительно: каждый раз новые задачи, жанры, языки. Мне было сложно петь на азербайджанском языке в прошлом туре, я была очень тронута, когда зрители встали, чтобы меня поддержать", - отметила Санат.

Она добавила, что атмосфера на шоу очень теплая, участники приходят на съемки и подбадривают друг друга, даже если не прошли дальше.

"Полуфинал пройдет уже в ближайшее воскресенье, 18 мая, и это будет довольно напряженная неделя – одновременно с подготовкой я сдаю сессию, но пока все получается", - поделилась Санат.

Выступление участницы из Казахстана сопровождалось звуками домбры - эту музыкальную партию исполнил 17-летний фанат казахской народной музыки Аднан Амирли, ученик казахстанского композитора, музыкального продюсера, солиста этно-фольклорного ансамбля "Turan" Серика Нурмолдаева. Он подготовил ее вместе педагогом.

Санат Асуат на шоу "Голос Азербайджана"
Санат Асуат на шоу "Голос Азербайджана". Фото: пресс-служба ПЦ "ЮНА"

К слову, юная казахстанская певица уже стала любимицей публики. На протяжении нескольких недель ее выступления входят в рейтинги лучших по всему миру: три из пяти исполнений Санат на шоу в Азербайджане оказались в топе популярной франшизы.

А ее выступление с джазовым исполнением композиции "Seven Nation Army" вошло в рейтинги сразу 2 раза - как лучшее за неделю и за весь апрель. Санат впервые участвует в музыкальном конкурсе во взрослой категории.

Отметим, четвертый сезон шоу "Голос Азербайджана - 2025" (Səs Azərbaycan – 2025) взял старт в середине февраля на Общественном ТВ (ITV).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2244180-20-letnyaya-kazahstanka-proshla-v-polufinal-shou-golos-azerbaydzhana-foto-video/