20-летняя казахстанка прошла в полуфинал шоу "Голос Азербайджана" (фото, видео)

20-летняя Санат Асуат прошла в полуфинал шоу "Голос Азербайджана – 2025". В четверти финала девушка исполнила композицию "Ізін көрем" Жанар Дугаловой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу продюсерского центра "ЮНА".

Санат Асуат родом из Атырау, она студентка Казахской Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова. 20-летняя казахстанка стала единственной участницей, которая представила нашу страну в четвертом сезоне международного музыкального шоу.

Девушка блестяще прошла пять этапов конкурса и сейчас, после отбора в полуфинал, ей предстоит побороться за выход в завершающий тур шоу.

В четверти финала участники исполняли песню на родном языке. Санат вышла на сцену с песней "Ізін көрем", принесшей Жанар Дугаловой победу на Turkvision-2014. Девушка отметила, что пела эту невероятную композицию с огромным удовольствием.

Санат Асуат на шоу "Голос Азербайджана". Фото: пресс-служба ПЦ "ЮНА"

Она также рассказала, что ее наставник Эльдар Гасымов, популярный азербайджанский исполнитель, победитель конкурса песни "Евровидение-2011", выбрал эту композицию из множества ее любимых.

"Я рада, что песня на родном языке принесла мне удачу. Конечно, участие в шоу очень волнительно: каждый раз новые задачи, жанры, языки. Мне было сложно петь на азербайджанском языке в прошлом туре, я была очень тронута, когда зрители встали, чтобы меня поддержать", - отметила Санат.

Она добавила, что атмосфера на шоу очень теплая, участники приходят на съемки и подбадривают друг друга, даже если не прошли дальше.

"Полуфинал пройдет уже в ближайшее воскресенье, 18 мая, и это будет довольно напряженная неделя – одновременно с подготовкой я сдаю сессию, но пока все получается", - поделилась Санат.

Выступление участницы из Казахстана сопровождалось звуками домбры - эту музыкальную партию исполнил 17-летний фанат казахской народной музыки Аднан Амирли, ученик казахстанского композитора, музыкального продюсера, солиста этно-фольклорного ансамбля "Turan" Серика Нурмолдаева. Он подготовил ее вместе педагогом.

Санат Асуат на шоу "Голос Азербайджана". Фото: пресс-служба ПЦ "ЮНА"

К слову, юная казахстанская певица уже стала любимицей публики. На протяжении нескольких недель ее выступления входят в рейтинги лучших по всему миру: три из пяти исполнений Санат на шоу в Азербайджане оказались в топе популярной франшизы.

А ее выступление с джазовым исполнением композиции "Seven Nation Army" вошло в рейтинги сразу 2 раза - как лучшее за неделю и за весь апрель. Санат впервые участвует в музыкальном конкурсе во взрослой категории.

Отметим, четвертый сезон шоу "Голос Азербайджана - 2025" (Səs Azərbaycan – 2025) взял старт в середине февраля на Общественном ТВ (ITV).