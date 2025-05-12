"Казахи могут все!": побывавший на шоу Малахова участковый инспектор из Астаны восхитил Сеть

Участковый полицейский из Астаны Нуралы Танирбергенов побывал на вечернем шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" и взорвал зал своим выступлением, передает NUR.KZ.

Нуралы Танирбергенов исполнил хит "Cheri cheri lady" группы "Modern Talking". Видео его выступления завирусилось в TikTok.

Полицейский продемонстрировал прекрасный вокал, его талант оценили в зале - зрители пустились в пляс, с ними и Андрей Малахов.

Пользователи соцсети тоже остались в восторге от его выступления.

"Красавчик. Наши казахи могут все", "Андрей Малахов молодец", "Песня нашей молодости! Молодец земляк так и продолжай, успехов тебе", "Гордимся, оказывается это наш участковый инспектор", "Участковый нашего двора", "Красиво. Браво", "Как здорово! Наши казахи талантливый народ! Малахову орден!", "В Казахстане даже участковые поющие. Браво", "Андрей Малахов объединяет все народы СНГ. Ему уже давно надо вручить медаль дружбы народов!" - пишут в Сети.