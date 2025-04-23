Кто из артистов Казахстана кроме Димаша может прославить страну, ответили в Минкультуры

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева рассказала, что возлагает большие надежды на оперную певицу Айгерим Алтынбек, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах правительства журналисты спросили министра культуры и информации Казахстана Аиду Балаеву о том, кто еще из отечественных артистов, кроме Димаша Кудайбергена, мог бы прославлять Казахстан.

"Вы знаете, у нас есть оперная певица, которая сейчас учится за рубежом - это Айгерим Алтынбек. В этом году она практически в Италии завоевала все международные конкурсы. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы она выступила уже с ведущими мировыми исполнителями", - ответила Балаева.

Она добавила, что министерство будет помогать Айгерим Алтынбек.

Как указано на официальном сайте Минкультуры, Айгерим Алтынбек окончила Казахский национальный университет искусств по специальности "Вокальное искусство". Сообщается, что оперная певица становилась лауреатом международных и республиканских конкурсов в Италии, Финляндии, Литве, России, Германии и других странах.

В декабре прошлого года солистка "Казахконцерта" Айгерим Алтынбек стала победительницей международного конкурса оперного пения в Италии, в котором участвовало 70 участников из разных уголков мира.

Айгерим Алтынбек была признана лучшей среди финалистов и получила стипендию от муниципалитета Аркоре, а также возможность принять участие в масштабном концерте в Италии в 2025 году.

Стоит отметить, что Айгерим Алтынбек также заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене. Тогда она была удостоена специального приза имени Миреллы Френи, знаменитой итальянской оперной певицы, а также получила роль в опере "Сестра Анджелика" в театре в Варне, Болгария.