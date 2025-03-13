Народный артист Казахстана, популярный исполнитель Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Лондоне, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews, передает NUR.KZ.

Масштабное шоу Димаша Кудайбергена под названием "Stranger" состоится в Лондоне 12 ноября на OVO ARENA WEMBLEY. Артист исполнит уже полюбившиеся его поклонникам композиции и новые песни, которые смогут оценить зрители сольного концерта.

"Для концерта Димаш специально готовит новые композиции, чтобы порадовать своих давних поклонников и приветствовать новых зрителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые Димаш Кудайберген выступал в Лондоне 7 лет назад на "Indigo at the O2". Предстоящее грандиозное музыкальное шоу будет вторым сольным концертом известного казахстанского исполнителя в Англии.