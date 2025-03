Димаш Кудайберген сообщил о скором выходе нового клипа

Народный артист Казахстана, популярный исполнитель Димаш Кудайберген сообщил о предстоящей премьере его клипа на новую песню на английском языке, передает NUR.KZ.

Мы уже писали, что Димаш Кудайберген покажет совместную работу со звездным композитором Уолтером Афанасьевым. Под его руководством международная команда авторов представляет новую песню Димаша - Love's Not Over Yet.

Артист записал видеообращение в соцсети и сообщил о выходе клипа на данную песню.

"Дорогие друзья! 7 марта на моем YouTube-канале выйдет новый клип под названием "Love's Not Over Yet". Уже с 20:00 можно его посмотреть, поделиться своими мыслями и поддержать. Пусть в нашей стране всегда царят мир и процветание! Спасибо всем за поддержку", - отметил Димаш.

"Люблю слушать, как ты говоришь на казахском. Ждем с нетерпением клип", "Какая классная новость, удачи", "Мы в предвкушении", "С трепетом ждем премьеры", - отреагировали фанаты из разных стран мира.